Uomini e Donne, che fine ha fatto la prima tronista Lucia Pavan? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Correva l’anno 2002 quando a Uomini e Donne esordì il trono classico come lo conosciamo ora, ovvero a tempo, con una tronista o un tronista che conoscevano decine di corteggiatori/corteggiatrici tra cui entro quattro mesi (oppure in rari casi entro quella stagione televisiva) dovevano scegliere il nuovo potenziale fidanzato/a. La prima tronista di questo nuovo format fu l’allora 28enne Lucia Pavan, che per prima sperimentò le ormai celebri “esterne”. Ma che fine ha fatto Lucia Pavan? E cosa fa oggi? Uomini e Donne, chi è la prima tronista Lucia ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Correva l’anno 2002 quando aesordì il trono classico come lo conosciamo ora, ovvero a tempo, con unao unche conoscevano decine di corteggiatori/corteggiatrici tra cui entro quattro mesi (oppure in rari casi entro quella stagione televisiva) dovevano scegliere il nuovo potenziale fidanzato/a. Ladi questo nuovo format fu l’allora 28enne, che persperimentò le ormai celebri “esterne”. Ma cheha? E cosa fa oggi?, chi è la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - istsupsan : ??#Alcol, quali categorie sono più a rischio ?? ?? adolescenti 11-25 anni ?? donne a rischio in crescita dal 2014; p… - Emy12112636 : Gran bella cosa …..però mi chiedo chi salverà mia madre da un infarto di notte….se abiti nell’ entroterra di Albeng… - 7urz : RT @assurdistan: Guardate che non ha proposto di marchiarle a fuoco, ma solo di segnalarle come gli ebrei o gli omosessuali durante il nazi… -