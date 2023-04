Uomini e Donne, bigliettino-gate: emergono sospetti da parte di una Dama che ora dice tutto (Di mercoledì 19 aprile 2023) La scorsa registrazione di Uomini e Donne è stata incentrata su quelli che sono i personaggi chiave dell’ultimo periodo, tra questi ritroviamo ovviamente Gemma e Paola. Maria de Filippi chiamerà al centro dello studio di Mediaset proprio la Dama torinese che sembra aver archiviato tranquillamente la scorsa relazione per adesso approfondire la conoscenza di Elio. Il rapporto tra i due va a gonfie vele, entrambi infatti confermano un interesse non solo fisico ma anche mentale che potrebbe spingerli, se le cose continuano così, a lasciare il programma insieme. Sia Gemma che Elio si dicono entusiasti di questo primo approccio anche se non mancherà l’intervento di Tina che sembra non essere particolarmente colpita dalla nuova relazione. A sollevare le polemiche però non sarà la solita Gemma ma piuttosto l a nuova arrivata Paola. La donna ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 aprile 2023) La scorsa registrazione diè stata incentrata su quelli che sono i personaggi chiave dell’ultimo periodo, tra questi ritroviamo ovviamente Gemma e Paola. Maria de Filippi chiamerà al centro dello studio di Mediaset proprio latorinese che sembra aver archiviato tranquillamente la scorsa relazione per adesso approfondire la conoscenza di Elio. Il rapporto tra i due va a gonfie vele, entrambi infatti confermano un interesse non solo fisico ma anche mentale che potrebbe spingerli, se le cose continuano così, a lasciare il programma insieme. Sia Gemma che Elio si dicono entusiasti di questo primo approccio anche se non mancherà l’intervento di Tina che sembra non essere particolarmente colpita dalla nuova relazione. A sollevare le polemiche però non sarà la solita Gemma ma piuttosto l a nuova arrivata Paola. La donna ...

