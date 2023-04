Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 aprile 2023: lite tra Nicole, Roberta e Carlo Alberto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, mercoledì 19 aprile 2023, alle 14.45 in punto, il fedele pubblico di di Maria De Filippi assisterà a una nuova feroce litigata tra la tronista Nicole Santinelli e la dama del trono over Roberta Di Padua. Le due Donne si sopportano sempre meno e a farne le spese sono anche i corteggiatori di Nicole, Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini, che Roberta cerca puntualmente di mettere contro la tronista, sottolineando come secondo lei sia completamente disinteressata a loro e – come sottolinea nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi – preoccupata ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelladiche andrà in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, mercoledì 19, alle 14.45 in punto, il fedele pubblico di di Maria De Filippi assisterà a una nuova feroce litigata tra la tronistaSantinelli e la dama del trono overDi Padua. Le duesi sopportano sempre meno e a farne le spese sono anche i corteggiatori di, Andrea Foriglio eMancini, checerca puntualmente di mettere contro la tronista, sottolineando come secondo lei sia completamente disinteressata a loro e – come sottolinea nelladiche andrà in onda oggi – preoccupata ...

