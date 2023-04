Uomini e Donne, anticipazioni 19 aprile: nuovo scontro tra Roberta e Nicole. Lei fa solo un’esterna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 19 aprile: non c’è pace tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Si scontreranno anche oggi e la tronista deluderà un corteggiatore. Uomini e Donne, anticipazioni 19 aprile: Roberta accusa Nicole La dama continua a seminare zizzania tra la tronista e i suoi due corteggiatori rimasti: Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini. Secondo Roberta, a Nicole non interessano davvero e vuole baciarli solo durante le esterne della trasmissione. Come finirà? Va male tra Nicole e Andrea Lei gli ha negato un’esterna e lui si è arrabbiato. Con Carlo Alberto non andrà meglio, perché ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 aprile 2023)19: non c’è pace traSantinelli eDi Padua. Si scontreranno anche oggi e la tronista deluderà un corteggiatore.19accusaLa dama continua a seminare zizzania tra la tronista e i suoi due corteggiatori rimasti: Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini. Secondo, anon interessano davvero e vuole baciarlidurante le esterne della trasmissione. Come finirà? Va male trae Andrea Lei gli ha negatoe lui si è arrabbiato. Con Carlo Alberto non andrà meglio, perché ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - JacopoGJones : @lemon_koiko @discordmodstein Purtroppo ho bloccato quel profilo di merda a cui ogni vostro singolo profilo troll r… - ZenperZen : @cLexa1_00 @gmarcoc ed in natura non esistono figli di dieci persone, nè di due uomini e neppure di due donne. -