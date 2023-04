Uomini e Donne, anticipazioni 19-20 aprile: Nicole ha dubbi, Paola furiosa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda tra il 19 e il 20 aprile rivelano che si inizierà dal trono over. Al centro dell'attenzione ci saranno Gemma e Paola. Le due Donne si stanno contendendo lo stesso uomo, pertanto, le due dame faranno davvero le scintille. Al trono classico, invece, Nicole Santinelli comincerà ad avere dei seri dubbi su Carlo e sul suo comportamento. Luca Daffrè, dal canto suo, uscirà con diverse corteggiatrici e non esiterà a prendere delle drastiche decisioni su coloro le quali non suscitano appieno il suo interesse. Uomini e Donne News, lite furiosa tra Gemma e Paola: puntate dal 19 al 20 aprile 2023 Nelle puntate ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ledelle puntate diche andranno in onda tra il 19 e il 20rivelano che si inizierà dal trono over. Al centro dell'attenzione ci saranno Gemma e. Le duesi stanno contendendo lo stesso uomo, pertanto, le due dame faranno davvero le scintille. Al trono classico, invece,Santinelli comincerà ad avere dei serisu Carlo e sul suo comportamento. Luca Daffrè, dal canto suo, uscirà con diverse corteggiatrici e non esiterà a prendere delle drastiche decisioni su coloro le quali non suscitano appieno il suo interesse.News, litetra Gemma e: puntate dal 19 al 202023 Nelle puntate ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - nocchi_rita : RT @amicii_news: Venerdì ci sarà uno speciale di #Amici22. Salta quindi Uomini & Donne. - Donytown1 : @BenedettaP28653 @uundefedeted @atrotnoc Ma anche fosse? Ma da dove siete uscite, dove vivete, come campate voi? G… -