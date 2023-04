Uomini e Donne, Andrea Foriglio fa un gestaccio a Nicole Santinelli: Gianni e Tina insorgono (Di mercoledì 19 aprile 2023) Andrea Foriglio è un corteggiatore di Nicole Santinelli e nell’ultima puntata di Uomini e Donne lo abbiamo visto commettere un gesto veramente sgarbato nei confronti della tronista, lasciandola di stucco dopo essersi rifiutato di ballare con lei, questo non ha fatto altro che spingere la protagonista del trono classico verso il corteggiatore Carlo Alberto, dopo che lui ha abbandonato lo studio, e far infuriare Gianni Sperti e Tina Cipollari, i due storici opinionisti del programma di Maria De Filippi, che hanno preso le parti di Nicole Santinelli, scagliandosi contro Andrea Foriglio. Uomini e Donne, il gesto di Andrea ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 aprile 2023)è un corteggiatore die nell’ultima puntata dilo abbiamo visto commettere un gesto veramente sgarbato nei confronti della tronista, lasciandola di stucco dopo essersi rifiutato di ballare con lei, questo non ha fatto altro che spingere la protagonista del trono classico verso il corteggiatore Carlo Alberto, dopo che lui ha abbandonato lo studio, e far infuriareSperti eCipollari, i due storici opinionisti del programma di Maria De Filippi, che hanno preso le parti di, scagliandosi contro, il gesto di...

