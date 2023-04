Uno studio dell'Università della California scopre i Batteri Cyborg per combattere i tumori (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - 19 Aprile 2023. L'11 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Advanced Science uno studio particolarmente interessante relativo a particolari cellule (dette cellule Cyborg, Cyborg Cells in inglese) che potrebbero essere “addestrate” per determinati scopi (trattamento di malattie, veicolazione di farmaci all'interno dell'organismo, riparazione di ferite, purificazione di acque contaminate, sanificazione dell'aria altro ancora). Lo studio (Engineering Cyborg Bacteria Through Intracellular Hydrogelation) è nato dalla collaborazione di ricercatori dell'Università della California (sede di Davis) con ricercatori dell'Istituto di Scienze Biomediche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - 19 Aprile 2023. L'11 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Advanced Science unoparticolarmente interessante relativo a particolari cellule (dette celluleCells in inglese) che potrebbero essere “addestrate” per determinati scopi (trattamento di malattie, veicolazione di farmaci all'interno'organismo, riparazione di ferite, purificazione di acque contaminate, sanificazione'aria altro ancora). Lo(EngineeringBacteria Through Intracellular Hydrogelation) è nato dalla collaborazione di ricercatori(sede di Davis) con ricercatori'Istituto di Scienze Biomediche ...

