Università per non stranieri: Torino perde la metà dei suoi studenti internazionali a causa dell’assenza di servizi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Offerta poco appetitosa e problemi con la casa: dopo aver compilato le preiscrizioni, la metà preferisce Francia o Spagna. Unito lancia 11 progetti per il rilancio studiati anche dagli studenti Leggi su lastampa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Offerta poco appetitosa e problemi con la casa: dopo aver compilato le preiscrizioni, lapreferisce Francia o Spagna. Unito lancia 11 progetti per il rilancio studiati anche dagli

L'Università di Torino e gli stranieri: «Perso il 50% dei preiscritti. Il problema sono le case»