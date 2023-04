United Airlines | perdita trimestrale a 194 mln di dollari | aumentano ricavi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) New York, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) -ha registrato unadi 194 milioni dinel primo trimestre, ma isono aumentati e le prospettive sono positive, dato che la domanda è tornata a crescere dopo la pandemia di Covid-19. "Stiamo osservando con attenzione i rischi macroeconomici, ma la domanda rimane forte, soprattutto a livello internazionale, dove stiamo crescendo al doppio del tasso nazionale", ha dichiarato l'amministratore delegato Scott Kirby. Il vettore con sede a Chicago aveva registrato unadi 1,4 miliardi dinel primo trimestre dell'anno scorso, quando il ceppo Omicron era ormai radicato e aveva provocato restrizioni ai viaggi. Il fatturato della compagnia per il primo trimestre del 2023 è salito del 51% a ...

La compagnia aerea statunitense United Airlines ha registrato una perdita netta pari a 63 centesimi di dollari per azione nel primo ...