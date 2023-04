Una squadra italiana torna in Finale di Champions League! Ultimi assalti falliti dalla Juventus. E l’ultima vittoria… (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo anni di “vacche magre” se non magrissime, l’Italia riporta una squadra all’atto conclusivo della Champions League 2023. Questo è già sicuro ancora prima che si giochino le semifinali. Allo stadio Ataturk, sabato 10 giugno, vedremo una nostra rappresentante. Ora è certo. Il passaggio in semiFinale dell’Inter ha ufficializzato la presenza di una squadra italiana al “grande ballo”. I nerazzurri se la vedranno contro il Milan in un derby meneghino tutto da vivere e, da questa vibrante semiFinale, uscirà la squadra che proverà a riportare la Coppa “con le grandi orecchie” nei confini italici. La rivale, tuttavia, sarà davvero terribile dato che uscirà dallo scontro tra Real Madrid e Manchester City. Un risultato che manca ormai da tempo immemore. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo anni di “vacche magre” se non magrissime, l’Italia riporta unaall’atto conclusivo dellaLeague 2023. Questo è già sicuro ancora prima che si giochino le semifinali. Allo stadio Ataturk, sabato 10 giugno, vedremo una nostra rappresentante. Ora è certo. Il passaggio in semidell’Inter ha ufficializzato la presenza di unaal “grande ballo”. I nerazzurri se la vedranno contro il Milan in un derby meneghino tutto da vivere e, da questa vibrante semi, uscirà lache proverà a riportare la Coppa “con le grandi orecchie” nei confini italici. La rivale, tuttavia, sarà davvero terribile dato che uscirà dallo scontro tra Real Madrid e Manchester City. Un risultato che manca ormai da tempo immemore. ...

