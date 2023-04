Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara. Terzo caso in pochi giorni negli Usa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuova follia delle armi in America. Una cheerleader in Texas sbaglia auto in un parcheggio e il proprietario, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr, apre il fuoco ferendo la ragazza e un’altra cheerleader... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuova follia delle armi in America. Una cheerleader inin un parcheggio e il, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr, apre il fuoco ferendo lae un’altra cheerleader...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Tarfusser, il sostituto procuratore che ritiene le confessioni di Rosa e Olindo false, condannò in appello a sette… - emergency_ong : #LifeSupport Tra le persone soccorse e visitate sulla nave c'è anche una ragazza nigeriana di 24 anni, rimasta 3 an… - fanpage : In posa, sorridente, davanti al campo di concentramento nazista di Auschwitz, dove trovarono la morte almeno un mil… - crypicciau17 : RT @tendenzetv: 'ADAMO': per la scultura umana 'Adamo e Adamo' di Wax e Mattia, che hanno accompagnato con queste parole: 'Perchè nel 2023… - GiaPettinelli : Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara - Nord America - ANSA -