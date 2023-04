Una nuova corsa all’Africa. Conversazione con Thaker (Di mercoledì 19 aprile 2023) Scontri tra forze armate e milizie paramilitari stanno da giorni squarciando il Sudan — Paese la cui stabilità è da anni appesa a un filo ma la cui centralità geostrategica è evidente (basta pensare che è stato inserito nel meccanismo di distensione regionale degli Accordi di Abramo). E il rischio, come spiegava Guido Lanfranchi (Clingendael Insitute) è che il conflitto da Karthum possa espandersi a livello regionale. Ma questa non è la sola notizia africana a rilevanza internazionale degli ultimi giorni. Non solo Sudan: la settimana africana Nel frattempo infatti (sabato 14 aprile), 40 soldati burkinabé sono stati uccisi da uomini armati vicino alla città di Ouahigouya, nella regione settentrionale del Paese, dove le atrocità sono in aumento mentre i leader della giunta militare al potere sono sotto pressione per ridurre gli attacchi dei gruppi jihadisti. A febbraio, sui social media ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 aprile 2023) Scontri tra forze armate e milizie paramilitari stanno da giorni squarciando il Sudan — Paese la cui stabilità è da anni appesa a un filo ma la cui centralità geostrategica è evidente (basta pensare che è stato inserito nel meccanismo di distensione regionale degli Accordi di Abramo). E il rischio, come spiegava Guido Lanfranchi (Clingendael Insitute) è che il conflitto da Karthum possa espandersi a livello regionale. Ma questa non è la sola notizia africana a rilevanza internazionale degli ultimi giorni. Non solo Sudan: la settimana africana Nel frattempo infatti (sabato 14 aprile), 40 soldati burkinabé sono stati uccisi da uomini armati vicino alla città di Ouahigouya, nella regione settentrionale del Paese, dove le atrocità sono in aumento mentre i leader della giunta militare al potere sono sotto pressione per ridurre gli attacchi dei gruppi jihadisti. A febbraio, sui social media ...

