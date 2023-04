"Una barca di soldi". Svelata la cifra: perché Giletti non fa più Non è L'Arena (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche i più grandi amori finiscono per un pugno di euro. È il caso del traumatico addio tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, almeno secondo quanto ricostruito dal quotidiano “Il Foglio”. Il giornalista Salvatore Merlo non ha dubbi in merito: “Chissà perché viene raccontato come un mistero. Urbano Cairo ha chiuso il programma di Massimo Giletti su La7, quello grazie al quale l'Onu è stata sul punto di inserire l'Italia nell'elenco dei paesi sottosviluppati, perché ormai Giletti gli faceva perdere una barca di soldi”. La situazione era diventata “insostenibile”: circa centocinquantamila euro di passivo ogni puntata. Insomma, follow the money e scopri la verità. “Il Foglio” ricorda il braccino corto di Cairo (“uno che taglia pure i costi delle colazioni al mattino”), ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche i più grandi amori finiscono per un pugno di euro. È il caso del traumatico addio tra Urbano Cairo e Massimo, almeno secondo quanto ricostruito dal quotidiano “Il Foglio”. Il giornalista Salvatore Merlo non ha dubbi in merito: “Chissàviene raccontato come un mistero. Urbano Cairo ha chiuso il programma di Massimosu La7, quello grazie al quale l'Onu è stata sul punto di inserire l'Italia nell'elenco dei paesi sottosviluppati,ormaigli faceva perdere unadi”. La situazione era diventata “insostenibile”: circa centocinquantamila euro di passivo ogni puntata. Insomma, follow the money e scopri la verità. “Il Foglio” ricorda il braccino corto di Cairo (“uno che taglia pure i costi delle colazioni al mattino”), ...

