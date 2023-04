Un turista cinese a Milano per la design week derubato di tremila euro con la “tecnica dell’ombrellino”: ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un ombrellino aperto per coprire la mano, la mossa fulminea e poi la fuga – inutile – con tanto di cambio d’abito. Due donne, una 28enne croata e una 27enne bosniaca, entrambe con numerosi precedenti, sono state arrestate lunedì pomeriggio con l’accusa di furto aggravato per aver derubato di tremila euro in contanti un 58enne cinese arrivato in città per il Salone del mobile. A fermarle sono stati i poliziotti della VI sezione della squadra mobile, che stavano effettuando una serie di servizi in centro proprio in concomitanza dell’inizio della design week e dell’atteso sbarco in città dei visitatori. La vicenda è riportata da Repubblica Milano e MilanoToday. In piazza Meda gli agenti hanno notato le ragazze che si sono accodate a un gruppo di sette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un ombrellino aperto per coprire la mano, la mossa fulminea e poi la fuga – inutile – con tanto di cambio d’abito. Due donne, una 28enne croata e una 27enne bosniaca, entrambe con numerosi precedenti, sono state arrestate lunedì pomeriggio con l’accusa di furto aggravato per averdiin contanti un 58ennearrivato in città per il Salone del mobile. A fermarle sono stati i poliziotti della VI sezione della squadra mobile, che stavano effettuando una serie di servizi in centro proprio in concomitanza dell’inizio dellae dell’atteso sbarco in città dei visitatori. La vicenda è riportata da RepubblicaToday. In piazza Meda gli agenti hanno notato le ragazze che si sono accodate a un gruppo di sette ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Un turista cinese a Milano per la design week derubato di tremila euro con la “tecnica dell’ombrellino”: ecco di cosa… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Un turista cinese a Milano per la design week derubato di tremila euro con la “tecnica dell’ombrellino”: ecco di cosa… - titina49 : RT @fattoquotidiano: Un turista cinese a Milano per la design week derubato di tremila euro con la “tecnica dell’ombrellino”: ecco di cosa… - fattoquotidiano : Un turista cinese a Milano per la design week derubato di tremila euro con la “tecnica dell’ombrellino”: ecco di co… - scumfuccflwrboy : @MarcoKappa19 è andato a fare il turista il cinese -