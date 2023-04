Un posto al sole, spoiler: Rosa soffre per Damiano, Eduardo interviene (Di mercoledì 19 aprile 2023) Azione, vendette e gesti clamorosi saranno protagonisti ad Un posto al sole, come rivelano gli spoiler relativi alle prossime puntate. Al centro della scena troveremo soprattutto Damiano, Rosa e Viola, ma in questo triangolo amoroso si inserirà inaspettatamente Eduardo Sabbiese. Quest'ultimo, infatti, deciderà di intervenire a difesa della Picariello affinché il poliziotto la smetta di prenderla in giro. Ma che relazione c'è tra il losco Eduardo e l'ex di Renda? Ebbene, prossimamente, i fan della soap opera partenopea scopriranno che l'uomo è il fratellastro di Rosa. Sabbiese, in particolare, andrà a fare visita alla sorella e la incalzerà proprio a proposito della sua vita sentimentale. Ricordiamo che, di recente, la Picariello ha ceduto nuovamente ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Azione, vendette e gesti clamorosi saranno protagonisti ad Unal, come rivelano glirelativi alle prossime puntate. Al centro della scena troveremo soprattuttoe Viola, ma in questo triangolo amoroso si inserirà inaspettatamenteSabbiese. Quest'ultimo, infatti, deciderà di intervenire a difesa della Picariello affinché il poliziotto la smetta di prenderla in giro. Ma che relazione c'è tra il loscoe l'ex di Renda? Ebbene, prossimamente, i fan della soap opera partenopea scopriranno che l'uomo è il fratellastro di. Sabbiese, in particolare, andrà a fare visita alla sorella e la incalzerà proprio a proposito della sua vita sentimentale. Ricordiamo che, di recente, la Picariello ha ceduto nuovamente ...

