Un posto al sole, i fan commentano l’episodio del 19/4: ‘I playboy di Posillipo’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un posto al sole ha sfornato nuove emozionanti scene nella puntata di mercoledì 19 aprile. Con Mariella e Guido, le risate sono sempre assicurate. Questa volta il vigile Del Bue è finito al centro di una scena imbarazzante. Tutto è cominciato quando l’uomo, trovandosi insieme a Michele in un pub, ha incontrato il marito di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Un posto al sole: le anticipazioni della puntata odierna Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di stasera Un posto al sole, le anticipazioni della prossima settimana: Alberto scatenato, tradirà Clara? Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Unalha sfornato nuove emozionanti scene nella puntata di mercoledì 19 aprile. Con Mariella e Guido, le risate sono sempre assicurate. Questa volta il vigile Del Bue è finito al centro di una scena imbarazzante. Tutto è cominciato quando l’uomo, trovandosi insieme a Michele in un pub, ha incontrato il marito di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unal: le anticipazioni della puntata odierna Unal, le anticipazioni della puntata di stasera Unal, le anticipazioni della prossima settimana: Alberto scatenato, tradirà Clara? Unal, le anticipazioni della puntata di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - Micciarella : RT @tblu56: Quando si dice che Mattia è il sole e porta il buon umore in quel posto non si scherza, voglio vederlo sempre così ?? https://t.… - rosy_vallarelli : RT @tblu56: Quando si dice che Mattia è il sole e porta il buon umore in quel posto non si scherza, voglio vederlo sempre così ?? https://t.… - stuetec : RT @tblu56: Quando si dice che Mattia è il sole e porta il buon umore in quel posto non si scherza, voglio vederlo sempre così ?? https://t.… - CRYSTALPLUT0 : ma esiste davvero qualcuno che segue un posto al sole seriamente? perché per continuare con episodi da anni penso c… -