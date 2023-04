Un posto al sole anticipazioni: Alberto rischia di essere rovinato per sempre (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative all’appuntamento del 20 aprile ci fanno sapere che Alberto è in grave difficoltà. Clara potrebbe scoprire che il suo compagno l’ha tradita. Intanto Lara continuerà a essere invadente e a volere sempre di più conquistare Roberto. Questo suo comportamento ha cominciato a portare i suoi frutti L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una nuova puntata attende i fan di Unal. Lerelative all’appuntamento del 20 aprile ci fanno sapere cheè in grave difficoltà. Clara potrebbe scoprire che il suo compagno l’ha tradita. Intanto Lara continuerà ainvadente e a voleredi più conquistare Roberto. Questo suo comportamento ha cominciato a portare i suoi frutti L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - Marisa55364899 : @GildadeiLettori @fattoquotidiano Invece il cantante mascherato, ballando con le stelle, rendono colti e capaci di… - CuocaVagabonda : RT @nefelef: guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - NewsAndSpoiler : Problemi per Franco ?????????????????? -