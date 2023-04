Un Posto al sole, anticipazioni 19 aprile: Alberto deluso, Clara pronta a voltare pagina (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si rinnova l’appuntamento con Un Posto al sole, che questa sera su Rai Tre, andrà in onda con una nuova puntata, che si preannuncia già da ora ricca di colpi di scena. Le anticipazioni fanno sapere che l’attenzione sarà focalizzata su Alberto, che non riuscirà a capacitarsi per essere stato lasciato da Clara. Viola e Rosa, dal canto loro, apprenderanno di essere ancora molto legate a Damiano. La quiete quotidiana di Giudo e Michele verrà completamente stravolta dall’incontro avuto con il marito di Bice. Scopriamo qualche spoiler in più riguardo la nuova puntata. anticipazioni Un Posto al sole puntata del 19 aprile Le anticipazioni di Un Posto al sole, inerenti alla puntata che andrà in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si rinnova l’appuntamento con Unal, che questa sera su Rai Tre, andrà in onda con una nuova puntata, che si preannuncia già da ora ricca di colpi di scena. Lefanno sapere che l’attenzione sarà focalizzata su, che non riuscirà a capacitarsi per essere stato lasciato da. Viola e Rosa, dal canto loro, apprenderanno di essere ancora molto legate a Damiano. La quiete quotidiana di Giudo e Michele verrà completamente stravolta dall’incontro avuto con il marito di Bice. Scopriamo qualche spoiler in più riguardo la nuova puntata.Unalpuntata del 19Ledi Unal, inerenti alla puntata che andrà in ...

