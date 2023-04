Un posto al sole, anticipazioni 19 aprile 2023: un incontro a sorpresa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un incontro a sorpresa animerà la puntata di Un posto al sole di mercoledì 19 aprile 2023. Stando alle anticipazioni della soap opera di Rai 1, infatti, Guido e Michele organizzeranno un'altra delle loro uscite settimanali. I due amici penseranno di recarsi in un pub, ma qualcosa turberà la loro serenità. Intanto, per Alberto si profileranno dei guai molti seri. Il cinico e spregiudicato avvocato, in particolare, sarà reduce dalla fine della sua tresca clandestina con Diana Dalla Valle, l'architetta che si sta occupando dei lavori di ristrutturazione dello studio legale che condivide con Niko. La donna, inizialmente propensa a frequentare Palladini, dopo aver corso il rischio di essere scoperti da Clara durante uno dei loro incontri segreti, ha deciso di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Unanimerà la puntata di Unaldi mercoledì 19. Stando alledella soap opera di Rai 1, infatti, Guido e Michele organizzeranno un'altra delle loro uscite settimanali. I due amici penseranno di recarsi in un pub, ma qualcosa turberà la loro serenità. Intanto, per Alberto si profileranno dei guai molti seri. Il cinico e spregiudicato avvocato, in particolare, sarà reduce dalla fine della sua tresca clandestina con Diana Dalla Valle, l'architetta che si sta occupando dei lavori di ristrutturazione dello studio legale che condivide con Niko. La donna, inizialmente propensa a frequentare Palladini, dopo aver corso il rischio di essere scoperti da Clara durante uno dei loro incontri segreti, ha deciso di ...

