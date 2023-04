Un Paese a mano armata. In un anno rilasciati 15mila porto d’armi in più (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oltre un milione e 200mila. Un numero incredibile. Tanto per avere un’idea parliamo di una mole di persone che equivale alla popolazione dell’intera città di Milano. Ebbene, immaginiamo se l’intero capoluogo lombardo avesse a disposizione una pistola o un fucile. Tutti. Nessuno escluso. Questo è infatti il numero di coloro che detengono armi legali. E le conseguenze della circolazione di pistole e fucili – come raccontava ieri Il Domani che ha pubblicato i numeri in esclusiva – sono sotto gli occhi di tutti: solo nei primi tre mesi del 2023 ci sono stati 17 fatti di sangue, connessi alla detenzione legale di armi, con un bilancio di 25 vittime. In Italia un milione e 200mila persone detengono armi legali. Ma pistole e fucili legali hanno fatto 25 morti in tre mesi Ma a questo punto entriamo nel dettaglio. Secondo le tabelle della Polizia di stato, nel 2022 sono nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oltre un milione e 200mila. Un numero incredibile. Tanto per avere un’idea parliamo di una mole di persone che equivale alla popolazione dell’intera città di Milano. Ebbene, immaginiamo se l’intero capoluogo lombardo avesse a disposizione una pistola o un fucile. Tutti. Nessuno escluso. Questo è infatti il numero di coloro che detengono armi legali. E le conseguenze della circolazione di pistole e fucili – come raccontava ieri Il Domani che ha pubblicato i numeri in esclusiva – sono sotto gli occhi di tutti: solo nei primi tre mesi del 2023 ci sono stati 17 fatti di sangue, connessi alla detenzione legale di armi, con un bilancio di 25 vittime. In Italia un milione e 200mila persone detengono armi legali. Ma pistole e fucili legali hfatto 25 morti in tre mesi Ma a questo punto entriamo nel dettaglio. Secondo le tabelle della Polizia di stato, nel 2022 sono nel ...

