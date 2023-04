Un flop da 5 miliardi: rivolta contro lo spot pro trans della Budweiser (Di mercoledì 19 aprile 2023) La trovata politicamente corretta si è rivelata un incredibile boomerang: bruciati 5 miliardi di dollari. C’è chi punta il dito contro il sessismo, ma nel frattempo la società è costretta a fare un passo indietro Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) La trovata politicamente corretta si è rivelata un incredibile boomerang: bruciati 5di dollari. C’è chi punta il ditoil sessismo, ma nel frattempo la società è costretta a fare un passo indietro

Advertising

