Un contatto? No | un colpo! | Napoli fuori | Spalletti sbrocca in tv

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Complimenti al Milan per la qualificazione, ha capitalizzato il massimo ed è sintomo di squadra matura e di calciatori che sanno scegliere i momenti di quando spingere e quando rallentare. Noi siamo stati un po' ingenui, abbiamo pagato errori e qualche ingiustizia”. Inizia così il suo commento a Mediaset, Luciano. Il tecnico delè arrabbiatissimo per il rigore non concesso dopo il tocco di Rafael Leao su Ervin Lozano (subentrato per l'infortunato Matteo Politano), dopo che poco prima Olivier Giroud aveva sbagliato un penalty dal dischetto.: “La sosta-Nazionali non ci ha aiutato” L'allenatore delha parlato di alcuni episodi che hanno indirizzato la sfida, criticando l'arbitro Szymon Marciniak e facendo riferimento anche allo stato di forma dei suoi ragazzi: “Il rigore e il ...

Napoli fuori, Spalletti sbrocca in tv: "Un contatto No, un colpo!" Liberoquotidiano.it

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Quello su Lozano un rigore nettissimo che non si può non vedere. Questo non è un contatto, questo è un colpo. Rischia di procurargli ...«È un rigore nettissimo che non si può non vedere. Questo non è un contatto, questo è un colpo. Rischia di procurargli una distorsione alla caviglia se non la ...