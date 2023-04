Un cavallo in Tangenziale a Napoli: sgroppata tra le auto in coda (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Tangenziale di Napoli come l’ippodromo di Agnano per una sgroppata di buon mattino, magari approfittando del traino delle auto in corsa: chissà se era questa l’intenzione che ha mosso un cavallo di stanza ad Agnano ad uscire dall’ippodromo stamattina e a mescolarsi tra pendolari e lavoratori immettendosi nella trafficata arteria che serve il capoluogo partenopeo. Un fuoriprogramma – durato una ventina di minuti – che ha generato la curiosità dei presenti e la produzione di diversi video finiti sui social, ma nessuna situazione di pericolo anche grazie al tempestivo intervento degli uomini della Tangenziale che hanno segnalato il pericolo agli utenti sui display monitorando il cavallo con le telecamere disseminate lungo il percorso. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadicome l’ippodromo di Agnano per unadi buon mattino, magari approfittando del traino dellein corsa: chissà se era questa l’intenzione che ha mosso undi stanza ad Agnano ad uscire dall’ippodromo stamattina e a mescolarsi tra pendolari e lavoratori immettendosi nella trafficata arteria che serve il capoluogo partenopeo. Un fuoriprogramma – durato una ventina di minuti – che ha generato la curiosità dei presenti e la produzione di diversi video finiti sui social, ma nessuna situazione di pericolo anche grazie al tempestivo intervento degli uomini dellache hanno segnalato il pericolo agli utenti sui display monitorando ilcon le telecamere disseminate lungo il percorso. ...

