Un cavallo al galoppo in Tangenziale: traffico paralizzato a Napoli dalla clamorosa scena (Di mercoledì 19 aprile 2023) A Napoli, il traffico è stato bloccato da un cavallo al galoppo in Tangenziale. Questa mattina, gli automobilisti del capoluogo campani sono rimasti sbigottiti di fronte alla scena di un cavallo che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) A, ilè stato bloccato da unalin. Questa mattina, gli automobilisti del capoluogo campani sono rimasti sbigottiti di fronte alladi unche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMannapoli : Come un cavallo in tangenziale - vinierm : RT @RaiNews: La Tangenziale di Napoli sembrava l'ippodromo di Agnano, avranno pensato gli automobilisti fermi per il traffico e increduli n… - horottoilvetro : RT @RaiNews: La Tangenziale di Napoli sembrava l'ippodromo di Agnano, avranno pensato gli automobilisti fermi per il traffico e increduli n… - News24Italy : #Napoli, cavallo al galoppo in Tangenziale - Roseinfiore : RT @RaiNews: La Tangenziale di Napoli sembrava l'ippodromo di Agnano, avranno pensato gli automobilisti fermi per il traffico e increduli n… -