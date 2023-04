Un amore non corrisposto. Se Lula preferisce Cina e Russia al corteggiamento europeo (Di mercoledì 19 aprile 2023) La vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva alla presidenza del Brasile aveva scatenato i democratici del mondo. Dal presidente spagnolo Pedro Sánchez, che aveva dichiarato: “Il Brasile ha deciso di scommettere per il progresso” al presidente francese, Emmanuel Macron, che ha rivolto le congratulazioni al “caro Lula per la tua elezione, che dà inizio ad un nuovo capitolo nella storia del Brasile. Insieme uniremo le forze per fare fronte a molte sfide comuni e rinnovare il vincolo di amicizia tra i nostri due Paesi”. Dalla Casa Bianca Joe Biden si è rallegrato con il leader socialista e delle “elezioni libere, giuste e affidabili”, augurandosi di potere “continuare la cooperazione tra i due Paesi nei prossimi mesi e anni”. In Italia uno dei grandi “tifosi” di Lula da Silva è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Alla vigilia del voto, il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 aprile 2023) La vittoria di Luiz Inácioda Silva alla presidenza del Brasile aveva scatenato i democratici del mondo. Dal presidente spagnolo Pedro Sánchez, che aveva dichiarato: “Il Brasile ha deciso di scommettere per il progresso” al presidente francese, Emmanuel Macron, che ha rivolto le congratulazioni al “caroper la tua elezione, che dà inizio ad un nuovo capitolo nella storia del Brasile. Insieme uniremo le forze per fare fronte a molte sfide comuni e rinnovare il vincolo di amicizia tra i nostri due Paesi”. Dalla Casa Bianca Joe Biden si è rallegrato con il leader socialista e delle “elezioni libere, giuste e affidabili”, augurandosi di potere “continuare la cooperazione tra i due Paesi nei prossimi mesi e anni”. In Italia uno dei grandi “tifosi” dida Silva è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Alla vigilia del voto, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _justhewayouare : L’amore non ti lascia scegliere, ti porta proprio dove vuole lui. - Don_Lazzara : Forse #Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore, è fini… - RaiRadio2 : ? “Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò: mi dovrà passare. E quanti amori avrai, che cosa gli dira… - MarinaMammi : RT @FrancescoPacia: Quando facevo ripetizioni usavo una lavagna, che ho lasciato con l'ultimo argomento spiegato: i neutri. Bellum, virus,… - OhhMyA_ : @r1_traffik @_Gae__ @Chri_BamBam @ACMelio Apri google e cerca amore A me non frega niente di qualsiasi cosa riguard… -