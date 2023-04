Un altro Kennedy alla guida degli Usa? C'è la candidatura anti-Biden (Di mercoledì 19 aprile 2023) Robert Kennedy Junior, nipote del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, assassinato nel 1963, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. «Annuncio la mia candidatura alla nomination democratica», ha affermato il sessantanovenne, le cui possibilità di successo sono limitate, davanti ai suoi sostenitori a Boston. Robert Junior è il figlio di Robert Kennedy, fratello di ‘JFK', ex ministro della giustizia democratico e candidato alla presidenza che fu ucciso nel 1968. Avvocato specializzato in questioni ambientali, è noto dal 2005 per diffondere teorie del complotto sui vaccini, in particolare legando l'autismo a una delle loro sostanze. Tra i presenti al comizio, nello stato del Massachusetts, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) RobertJunior, nipote del presidente americano John Fitzgerald, assassinato nel 1963, ha annunciato la suaalle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. «Annuncio la mianomination democratica», ha affermato il sessantanovenne, le cui possibilità di successo sono limitate, davai suoi sostenitori a Boston. Robert Junior è il figlio di Robert, fratello di ‘JFK', ex ministro della giustizia democratico e candidatopresidenza che fu ucciso nel 1968. Avvocato specializzato in questioni ambientali, è noto dal 2005 per diffondere teorie del complotto sui vaccini, in particolare legando l'autismo a una delle loro sostanze. Tra i presenti al comizio, nello stato del Massachusetts, ...

