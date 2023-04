“Un altro domani” un docufilm di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi in tour al cinema dal 10 maggio (Di mercoledì 19 aprile 2023) LUMIÈRE & CO. presenta UN altro domani INDAGINE SULLA VIOLENZA DELLE RELAZIONI AFFETTIVE un docufilm di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi regia di Silvio Soldini in tour al cinema dal 10 maggio 2023 Il film sarà accompagnato in molte città da un incontro con gli autori, i protagonisti e gli operatori del settore Un’indagine nel profondo delle relazioni intime per comprendere dove e perché la violenza si insinua, spesso difficile da decifrare ma già minacciosa, dando origine a una spirale del male che compromette l’esistenza. Ma soprattutto: qual è il primo seme della violenza? Come si può riconoscere? Come si può prevenire, come si può immaginare Un altro ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) LUMIÈRE & CO. presenta UNINDAGINE SULLA VIOLENZA DELLE RELAZIONI AFFETTIVE undiregia diinaldal 102023 Il film sarà accompagnato in molte città da un incontro con gli autori, i protagonisti e gli operatori del settore Un’indagine nel profondo delle relazioni intime per comprendere dove e perché la violenza si insinua, spesso difficile da decifrare ma già minacciosa, dando origine a una spirale del male che compromette l’esistenza. Ma soprattutto: qual è il primo seme della violenza? Come si può riconoscere? Come si può prevenire, come si può immaginare Un...

