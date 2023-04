(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Joasia Zakrzewski è statada unaperché si è scoperto che aveva usato un’auto. La 47enne di Dumfries era arrivata terza nellaGbs Manchester-Liverpool il 7 aprile, ma si ritiene che abbia percorso 2,5 miglia in macchina: i dati della mappatura, infatti, hanno evidenziato come Zakrzewski abbia percorso un miglio in un minuto e 40 secondi. Wayne Drinkwater, il direttore della corsa Gbs, ha detto alla BBC che “il problema è stato esaminato e, dopo aver controllato i dati del nostro sistema di tracciamento della, i dati GPX, le dichiarazioni fornite dal nostro team dell’evento, da altri concorrenti e dalla stessa partecipante, possiamo confermare che un corridore è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Ultra-maratoneta squalificata da gara per aver usato…una macchina! - sportface2016 : #Running, ultra-maratoneta scozzese usa un'automobile durante una gara: squalificata -

Andrea Armaboldi ,e performance coach, ha raccontato il progetto ' Continua a sognare' , presentato nel 2019 proprio a Germignaga, un progetto che unisce sport, solidarietà ed ...Salutato inoltre i pacer, atleti che per un giorno rinunciano alla prestazione personale per rendersi fondamentali nel dare il ritmo agli altri, a seconda del tempo di gara che ilintende ...Il curriculum Eleonora Suizzo sangregorese d'adozione da oltre 16 anni, imprenditrice, mamma, ex amministratore locale ed, nasce il 20 giugno 1976. Laureata in Scienze Politiche ha ...