Ultime Notizie – “Venezia con Mose può essere la carta d’identità dell’Italia che ce la fa”‘ (Di mercoledì 19 aprile 2023) “La città di Venezia può rappresentare un esempio per il resto del mondo, promuovendo un modello di sostenibilità e resilienza che non ha eguali a livello globale. Possiamo raggiungere questi obiettivi perché la città affronta oggi problemi e difficoltà molte altre realtà del mondo fronteggeranno nel prossimo futuro”. Lo ha sottolineato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, durante il convegno “Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del MO.S.E.”, tenutosi oggi a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. “Quando per la prima volta abbiamo sollevato le barriere del MO.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico). nell’ottobre 2020 – ha raccontato Brugnaro – abbiamo trovato il coraggio di coronare il lavoro di scienziati e ricercatori. Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla preziosa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) “La città dipuò rappresentare un esempio per il resto del mondo, promuovendo un modello di sostenibilità e resilienza che non ha eguali a livello globale. Possiamo raggiungere questi obiettivi perché la città affronta oggi problemi e difficoltà molte altre realtà del mondo fronteggeranno nel prossimo futuro”. Lo ha sottolineato Luigi Brugnaro, sindaco di, durante il convegno “Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del MO.S.E.”, tenutosi oggi a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. “Quando per la prima volta abbiamo sollevato le barriere del MO.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico). nell’ottobre 2020 – ha raccontato Brugnaro – abbiamo trovato il coraggio di coronare il lavoro di scienziati e ricercatori. Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla preziosa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Circa 200 persone sono state arrestate in Iraq nelle ultime ore a seguito di retate della polizia in alcune bische… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - PressReview99 : Terzo polo, lite anche sulla federazione. I renziani: 'Calenda ha i suoi in rivolta' - madd_maddalena : RT @GossipItalia3: Le ultime notizie su Giulia Salemi #Prelemi #GiuliaSalemi -