Ultime Notizie – Usa a Russia: "Tecnologia americana a Zaporizhzhia, non toccatela" (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Tecnologia degli Stati Uniti nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. L’impianto è controllato dalla Russia ed è uno dei nodi cruciali della guerra iniziata da 14 mesi. Washington ha preso posizione, come riferisce la Cnn, con una lettera che il Dipartimento dell’Energia ha inviato a Rosatom, l’azienda statale russa attiva nel settore dell’energia atomica. Nella lettera, gli Stati Uniti comunicano alla direzione generale di Rosatom che l’impianto “contiene dati tecnici nucleare di origine statunitense” e la loro esportazione “è controllata dal governo degli Stati Uniti”. Washington vuole evitare che il materiale venga utilizzato in maniera potenzialmente dannosa per gli interessi americani. La centrale di Zaporizhzhia, nella regione occupata dalla Russia, è gestita da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) –degli Stati Uniti nella centrale nucleare di, in Ucraina. L’impianto è controllato dallaed è uno dei nodi cruciali della guerra iniziata da 14 mesi. Washington ha preso posizione, come riferisce la Cnn, con una lettera che il Dipartimento dell’Energia ha inviato a Rosatom, l’azienda statale russa attiva nel settore dell’energia atomica. Nella lettera, gli Stati Uniti comunicano alla direzione generale di Rosatom che l’impianto “contiene dati tecnici nucleare di origine statunitense” e la loro esportazione “è controllata dal governo degli Stati Uniti”. Washington vuole evitare che il materiale venga utilizzato in maniera potenzialmente dannosa per gli interessi americani. La centrale di, nella regione occupata dalla, è gestita da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Circa 200 persone sono state arrestate in Iraq nelle ultime ore a seguito di retate della polizia in alcune bische… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - PressReview99 : Terzo polo, lite anche sulla federazione. I renziani: 'Calenda ha i suoi in rivolta' - madd_maddalena : RT @GossipItalia3: Le ultime notizie su Giulia Salemi #Prelemi #GiuliaSalemi -