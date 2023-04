Ultime Notizie Roma del 19-04-2023 ore 18:10 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora esteri di giornale un compito su più fronti dall’ucraina fino al Mare del Nord con mosca che prepara il terreno per le prossime mosse anche nel cuore del vecchio continente secondo quanto scoperto da giornalisti investigativi delle Tv pubbliche di Danimarca Finlandia Norvegia e Svezia alcune navi russe stanno incrociando nelle acque del nord Europa dopo essere state camuffate da pescherecci e stanno preparando piani di sabotaggio energetico da attuare in caso di guerra il mirino ci sarebbero anche i cavi di comunicazione sottomarini secondo la BBC anche il Regno Unito è a conoscenza di queste operazioni in corso Intanto la Cina sostiene gli sforzi europei per dare il via ai colloqui di pace sottolineato il portavoce del Ministero degli Esteri commentato durante un punto stampa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora esteri di giornale un compito su più fronti dall’ucraina fino al Mare del Nord con mosca che prepara il terreno per le prossime mosse anche nel cuore del vecchio continente secondo quanto scoperto da giornalisti investigativi delle Tv pubbliche di Danimarca Finlandia Norvegia e Svezia alcune navi russe stanno incrociando nelle acque del nord Europa dopo essere state camuffate da pescherecci e stanno preparando piani di sabotaggio energetico da attuare in caso di guerra il mirino ci sarebbero anche i cavi di comunicazione sottomarini secondo la BBC anche il Regno Unito è a conoscenza di queste operazioni in corso Intanto la Cina sostiene gli sforzi europei per dare il via ai colloqui di pace sottolineato il portavoce del Ministero degli Esteri commentato durante un punto stampa ...

