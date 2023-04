Ultime Notizie Roma del 19-04-2023 ore 09:10 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale mercoledì 19 aprile Buongiorno da Francesco Vitale apriamo subito quella pagina sportiva Champions League Napoli meno Milan finisce 1 a 1 la zampata di giravo che vale la semifinale la rete di osimhen al 93esimo in francese prima sbaglio un Penalty poi si fa perdonare siglando la rete decisiva nella ripresa fallisce negli 11 m anche case a Napoli non informato corazzata del Milan incontrerà la vincente di Inter Benfica Andiamo a New York una persona ha perso la vita e 5 sono rimaste ferite nel crollo di un garage Chi è adibito a parcheggio nel cuore di Manhattan gli abitanti degli edifici sono stati fatti evacuare per il timore di altri crolli avvenuto nel pomeriggio a Lower Manhattan vicino Wolf sui social sono stati immagini spaventose una donna ha cominciato urlare via via il soffitto iniziato a collassare trascinandosi dietro le auto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 19 aprile Buongiorno da Francesco Vitale apriamo subito quella pagina sportiva Champions League Napoli meno Milan finisce 1 a 1 la zampata di giravo che vale la semifinale la rete di osimhen al 93esimo in francese prima sbaglio un Penalty poi si fa perdonare siglando la rete decisiva nella ripresa fallisce negli 11 m anche case a Napoli non informato corazzata del Milan incontrerà la vincente di Inter Benfica Andiamo a New York una persona ha perso la vita e 5 sono rimaste ferite nel crollo di un garage Chi è adibito a parcheggio nel cuore di Manhattan gli abitanti degli edifici sono stati fatti evacuare per il timore di altri crolli avvenuto nel pomeriggio a Lower Manhattan vicino Wolf sui social sono stati immagini spaventose una donna ha cominciato urlare via via il soffitto iniziato a collassare trascinandosi dietro le auto ...

