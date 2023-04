Ultime Notizie – New York, crolla garage a Manhattan: un morto (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Un parcheggio a New York è parzialmente crollato provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Il crollo è avvenuto a Lower Manatthan, in un edificio di Ann Street. Il crollo è avvenuto attorno alle 16.15 locali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Un parcheggio a Newè parzialmenteto provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Il crollo è avvenuto a Lower Manatthan, in un edificio di Ann Street. Il crollo è avvenuto attorno alle 16.15 locali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

