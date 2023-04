Ultime Notizie – Napoli-Milan, Pioli: "Champions da favola e grazie ai tifosi" (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – “È normale che quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo o la più delusa del mondo. Per nostra fortuna è andata nel verso giusto”. Stefano Pioli e il Milan si godono la qualificazione alle semifinali di Champions League dopo il pareggio per 1-1 nel ritorno dei quarti di finale contro il Napoli. “Un gradino alla volta stiamo superando tante situazioni. C’è tanta soddisfazione per il percorso che stiamo facendo, per i giocatori, per il club e per i tifosi. Ci tengo soprattutto ai tifosi che ci sono stati vicini nei momenti più difficili, se siamo qui è anche merito loro. Il Napoli ha giocato una grande partita, la presenza di Osimhen e il piccolo vantaggio che avevamo ci ha fatto scegliere di difendere un po’ più basso”, dice ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – “È normale che quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo o la più delusa del mondo. Per nostra fortuna è andata nel verso giusto”. Stefanoe ilsi godono la qualificazione alle semifinali diLeague dopo il pareggio per 1-1 nel ritorno dei quarti di finale contro il. “Un gradino alla volta stiamo superando tante situazioni. C’è tanta soddisfazione per il percorso che stiamo facendo, per i giocatori, per il club e per i. Ci tengo soprattutto aiche ci sono stati vicini nei momenti più difficili, se siamo qui è anche merito loro. Ilha giocato una grande partita, la presenza di Osimhen e il piccolo vantaggio che avevamo ci ha fatto scegliere di difendere un po’ più basso”, dice ...

