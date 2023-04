Ultime Notizie – “Con Mose realizzata la più grande opera d’ingegneria nella storia dell’umanità” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Abbiamo realizzato la più grande opera di ingegneria nella storia dell’umanità, nonostante le difficoltà e le contraddizioni, ma spesso non ce ne rendiamo conto”. Con queste parole Renato Brunetta, il presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale Della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (Fvcms/Vsf), ha descritto i successi del Mose (Modulo sperimentale elettromeccanico) nel corso dell’evento “Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del Mose”, tenutosi oggi a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. “Secondo i dati attuali – ha aggiunto Brunetta – il 70% della popolazione mondiale vive sulle coste, mentre il resto dell’umanità che abita l’entroterra dipende direttamente da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Abbiamo realizzato la piùdi ingegneria, nonostante le difficoltà e le contraddizioni, ma spesso non ce ne rendiamo conto”. Con queste parole Renato Brunetta, il presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale Della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (Fvcms/Vsf), ha descritto i successi del(Modulo sperimentale elettromeccanico) nel corso dell’evento “Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del”, tenutosi oggi a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. “Secondo i dati attuali – ha aggiunto Brunetta – il 70% della popolazione mondiale vive sulle coste, mentre il restoche abita l’entroterra dipende direttamente da ...

