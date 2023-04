Ultime Notizie – A Roma un evento per lodare i successi del Mose (Di mercoledì 19 aprile 2023) Condividere opinioni, esperienze, esperimenti e suggerimenti, proponendo soluzioni innovative che possano favorire la transizione energetica e l’economia circolare. Questi gli obiettivi principali dell’evento ‘Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del Mose‘, tenutosi oggi a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. Nel corso del convegno, le voci dei relatori dei tre panel proposti si sono alternate per riportare le proprie competenze in merito alla transizione energetica e alle good practice che possono essere seguite per raggiungere gli obiettivi climatici e preservare la salute e il benessere dei bacini idrici del pianeta. Emerge chiaro il messaggio che il Mose (Modulo sperimentale elettromeccanico) può costituire un esempio importante da esportare anche in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Condividere opinioni, esperienze, esperimenti e suggerimenti, proponendo soluzioni innovative che possano favorire la transizione energetica e l’economia circolare. Questi gli obiettivi principali dell’‘Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del‘, tenutosi oggi a, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. Nel corso del convegno, le voci dei relatori dei tre panel proposti si sono alternate per riportare le proprie competenze in merito alla transizione energetica e alle good practice che possono essere seguite per raggiungere gli obiettivi climatici e preservare la salute e il benessere dei bacini idrici del pianeta. Emerge chiaro il messaggio che il(Modulo sperimentale elettromeccanico) può costituire un esempio importante da esportare anche in ...

