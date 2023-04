Ultima puntata di Rocco Schiavone 5 | crollano le certezze e il vicequestore è sempre più solo | trama 19 aprile

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La quarta edi5 va in onda stasera, mercoledì 19. Si tratta dell’ultimo appuntamento con la quinta stagione della serie con Marco Giallini. Una resa dei conti per il, che capirà di trovarsipiùe con poche. Ecco le anticipazioni sulla quartadi5 dal titolo Vecchie conoscenze: Ora chee Sebastiano sono tornati in contatto, ildecide di aiutare l’amico a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Enzo Baiocchi. Ma Baiocchi contatta il PM Baldi: vuole incontrarlo, sostenendo di essere in possesso di documenti scottanti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuelaFerrina : @VeronicaCocco2 ???????? Vero la tua mano ha fatto la cosa giusta perché ha seguito il tuo cuore! Poi l’ultima puntata… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Nella camera oscura del dottor Zeta c'è l'immagine della ragazza Ics. Con Ics comincia e con lei finisce il romanzo breve… - RSIonline : ????????????´ Ospiti di Lorenzo Buccella nell'ultima puntata della stagione: l'attrice Valeria Golino, il medico legale C… - Dicolamia123 : RT @Boomerissima: Domani ultima puntata di #uominiedonne, poi tornerà mercoledì 26. Venerdì speciale #Amici22 Lunedì e martedì Ponte dell… - Protestantesimo : RT @simonaumberta: @comeH2O @saraepunto Grazie (sono valdese)! E vi consiglio la visione su @RaiPlay di questa bella ultima puntata di @Pro… -

Quarta eper la quinta stagione di Rocco Schiavone , la fortunata fiction di Rai 2 con protagonista l'omonimo Vicequestore di Aosta, interpretato da Marco Giallini . Il poliziotto più burbero e ......della conduttrice tv Ilary Blasi E' andata in onda la primadella nuova edizione de 'L'isola dei Famosi' 2023 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi . Quest'è ...Settimana scorsa Belen Rodriguez non ha potuto condurre lade Le Iene. Il motivo E' stata costretta a stare a casa per via del Covid . Da quel momento ... Quest'ha poi confermato ancora ...

Martedì 18 aprile - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Come rivedere Le Iene in streaming. In alternativa alla replica in TV, potete rivedere l’ultima puntata de Le Iene in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Se vi siete… Leggi ...Ultima puntata di Rocco Schiavone su Rai 2 e sono già in tantissimi a chiedersi se in cantiere ci sia o meno già una nuova stagione in lavorazione. Del resto il Vicequestore interpretato dal bravissim ...