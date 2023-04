UFFICIALE – Scelto l’arbitro di Juventus Napoli, sarà Fabbri (Di mercoledì 19 aprile 2023) UFFICIALE, Fabbri sarà l’arbitro di Juventus-Napoli sarà Michael Fabbri l’arbitro di Juventus-Napoli, match in programma domenica alle 20:45 all’ Allianz Stadium. In questa stagione ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 19 aprile 2023)diMichaeldi, match in programma domenica alle 20:45 all’ Allianz Stadium. In questa stagione ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieApallone : Roma, è ufficiale: scelto il nuovo Ceo: La Roma ha un nuovo Chief Executive Offi...... leggi di più sul sito… - MatteoGaglio1 : Ufficiale il primo esonero in K League! Con soli 2 punti raccolti in 7 giornate è arrivato il momento di dirsi add… - rob_arci : RT @MatteoPugliese: A conferma delle influenze naziste in Wagner, non solo Dmitry Utkin che ha battezzato il gruppo con il suo nome di batt… - universo_astro : RT @MatteoPugliese: A conferma delle influenze naziste in Wagner, non solo Dmitry Utkin che ha battezzato il gruppo con il suo nome di batt… - Gazzettadmilano : La Milano Design Week 2023 è l’inedito palcoscenico scelto per la prima live streaming WeChat sul canale YesMilano… -