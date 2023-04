Ue: Mattarella, 'da lezione storia impulso irresistibile a integrazione' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) - "Alle nostre spalle stanno secoli di tragedie in cui i popoli europei si sono contrapposti: la vostra terra ne è stata testimone e vittima nella ricerca dell'indipendenza, nella conquista della libertà, conserva ed esprime storia. E proprio la lezione della storia ha dato nel secondo dopoguerra, e non senza contrasti, un impulso irresistibile al progetto di integrazione europea così come oggi lo conosciamo, in un suo completamento, dopo la fine dell'Unione sovietica, con il ricongiungimento di Europa occidentale ed Europa centro-orientale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università Jagellonica di Cracovia. "Ma prima di giungere a questo storico approdo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) - "Alle nostre spalle stanno secoli di tragedie in cui i popoli europei si sono contrapposti: la vostra terra ne è stata testimone e vittima nella ricerca dell'indipendenza, nella conquista della libertà, conserva ed esprime. E proprio ladellaha dato nel secondo dopoguerra, e non senza contrasti, unal progetto dieuropea così come oggi lo conosciamo, in un suo completamento, dopo la fine dell'Unione sovietica, con il ricongiungimento di Europa occidentale ed Europa centro-orientale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua prolusione all'Università Jagellonica di Cracovia. "Ma prima di giungere a questo storico approdo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Mattarella, lezione dal lager - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Il discorso di Mattarella in Polonia è il punto più alto di una tradizione cattolico-democratica che ora è sempre più afon… - Stupormundi66 : RT @Ealloraditelo: #Mattarella: “Sostegno all’Ucraina finché è necessario di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzi… - tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: Il discorso di Mattarella in Polonia è il punto più alto di una tradizione cattolico-democratica che ora è sempre più afon… - ilfoglio_it : Il discorso di Mattarella in Polonia è il punto più alto di una tradizione cattolico-democratica che ora è sempre p… -

Mattarella, lezione dal lager Durante la visita ad Auschwitz - Birkenau il monito contro i tentativi revisionisti: "Molti consegnarono i cittadini ai carnefici nazisti. La memoria vince ... La lezione di Mattarella e il cupo silenzio del Pd sull'Ucraina In piena sintonia con il presidente polacco Duda, Mattarella ha ricordato che 'se l'Ucraina fosse lasciata alla mercé di questa aggressione, altre ne seguirebbero' e si è detto 'inorridito' dai '... La lezione di 75 anni di storia Mattarella: La Repubblica conserva... l'ambasciatore, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista del World Food Programme Mustapha Milambo Baguma,... Primo governo della Repubblica E non ... Durante la visita ad Auschwitz - Birkenau il monito contro i tentativi revisionisti: "Molti consegnarono i cittadini ai carnefici nazisti. La memoria vince ...In piena sintonia con il presidente polacco Duda,ha ricordato che 'se l'Ucraina fosse lasciata alla mercé di questa aggressione, altre ne seguirebbero' e si è detto 'inorridito' dai '...: La Repubblica conserva... l'ambasciatore, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista del World Food Programme Mustapha Milambo Baguma,... Primo governo della Repubblica E non ... Mattarella, lezione dal lager La Stampa Ue: Mattarella, per difesa comune superare timidezze su integrazione Mattarella, lezione dal lager Durante la visita ad Auschwitz-Birkenau il monito contro i tentativi revisionisti: «Molti consegnarono i cittadini ai carnefici nazisti. La memoria vince sull’oblio» ugo ... Mattarella in Polonia: "I crimini di oggi nascono dai nuovi nazionalismi" Sergio Mattarella in Polonia, all'Univesità Jagellonia di Varsavia: «Oggi l'Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica che pretende di violare confini, di conqu ... Mattarella, lezione dal lager Durante la visita ad Auschwitz-Birkenau il monito contro i tentativi revisionisti: «Molti consegnarono i cittadini ai carnefici nazisti. La memoria vince sull’oblio» ugo ...Sergio Mattarella in Polonia, all'Univesità Jagellonia di Varsavia: «Oggi l'Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica che pretende di violare confini, di conqu ...