**Ue: Mattarella, 'condividere valori, economia e difesa** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) - "Le somme destinate al rafforzamento della difesa dai singoli Paesi della Ue (che superano, insieme, di gran lunga quelle di eventuali competitori), se messe a fattor comune diverrebbero un volano ineguagliabile; a vantaggio anche dell'Alleanza atlantica. Ma è necessario superare con coraggio e lungimiranza le contraddizioni di voler puntare, da un lato, a una solida cornice di difesa europea senza saper superare, dall'altro, le timidezze di chi esita ad avanzare sulla strada dell'integrazione. L'una non può esistere senza l'altra. Ad assicurare mutua sicurezza non potrebbe mai essere sufficiente una cornice di pur conveniente cooperazione economica, ma è richiesta la solidità di una vera comunità di valori condivisi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università ...

