Udinese – Cremonese sarà diretta da Fourneau (Di mercoledì 19 aprile 2023) sarà il Signor Francesco Fourneau di Roma a dirigere Udinese – Cremonese in programma domenica, ore 15, alla Dacia Arena.Per lui si tratterà dell’ottava direzione stagionale in Serie A, la quinta in carriera in partite dell’Udinese. Non ha ancora assegnato un rigore in questa stagione né estratto cartellini rossi.Nei 4 precedenti, i bianconeri hanno raccolto due pari, quest’anno, in Udinese – Lecce 1-1 e, negli scorsi campionati, in Udinese – Milan 1-1 (11/12/2021), e due sconfitte (Fiorentina – Udinese 3-2 del 25/10/2020 e Napoli – Udinese del 19/3/2022). Ha diretto 7 volte la Cremonese tra Serie A e B, quest’anno nelle due sconfitte contro il Sassuolo (3-2) e l’Inter (3-1). Di seguito la designazione ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 19 aprile 2023)il Signor Francescodi Roma a dirigerein programma domenica, ore 15, alla Dacia Arena.Per lui si tratterà dell’ottava direzione stagionale in Serie A, la quinta in carriera in partite dell’. Non ha ancora assegnato un rigore in questa stagione né estratto cartellini rossi.Nei 4 precedenti, i bianconeri hanno raccolto due pari, quest’anno, in– Lecce 1-1 e, negli scorsi campionati, in– Milan 1-1 (11/12/2021), e due sconfitte (Fiorentina –3-2 del 25/10/2020 e Napoli –del 19/3/2022). Ha diretto 7 volte latra Serie A e B, quest’anno nelle due sconfitte contro il Sassuolo (3-2) e l’Inter (3-1). Di seguito la designazione ...

