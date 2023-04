Udinese-Cremonese: arbitra Fourneau (Di mercoledì 19 aprile 2023) La gara Udinese-Cremonese di domenica 23 aprile 2023 (ore 15.00), valevole per la 31a giornata di andata del Campionato Serie A TIM 2022/2023, sarà diretta dal Sig. Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Sig. Luigi Rossi di Rovigo e Sig. Daisuke Emanuele Yoshikawa. Quarto ufficiale sarà il Sig. Daniele Orsato di Schio.Al VAR ci sarà il Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta, con assistente il Sig. Rosario Abisso di Palermo. Fonte articolo e foto: www.usCremonese.it/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) La garadi domenica 23 aprile 2023 (ore 15.00), valevole per la 31a giornata di andata del Campionato Serie A TIM 2022/2023, sarà diretta dal Sig. Francescodi Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Sig. Luigi Rossi di Rovigo e Sig. Daisuke Emanuele Yoshikawa. Quarto ufficiale sarà il Sig. Daniele Orsato di Schio.Al VAR ci sarà il Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta, con assistente il Sig. Rosario Abisso di Palermo. Fonte articolo e foto: www.us.it/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

