Udine | senza fissa dimora ucciso | fermate due persone dalla Polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è una svolta nel caso deltrovato quattro giorni favita a. Luca Tisi, 59 anni, aveva un taglio alla gola. Duesono statee portate in Questura a. Secondo quanto riporta l’Ansa i fermati vivono insieme. Lascientifica sta svolgendo i rilievi del caso. Le loro posizioni sono al vaglio di investigatori e inquirenti perché potrebbero aver avuto ruoli e responsabilità diversi nella vicenda. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, il primo sospettato è stato fermato in un appartamento di via Deciani. Si tratta di un uomo che occupava un appartamento al primo piano di un condominio. Pochi minuti dopo, gli agenti della ...