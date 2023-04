Udienza Juve, Procuratore generale sport: “Ok lavoro Procura Figc, ma serve nuovo giudizio Corte d’Appello Federale” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della Procura Federale, dal mio punto di vista non ho rilievi che posso essere mossi. Ritengo che l’operato della Procura Federale sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgono il punto e riterrei di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l’inammissibilità della pronuncia”. Inizia così l’intervento del Procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, durante l’Udienza per il ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia dello sport in cui ha sostenuto la controparte rispetto al club bianconero in assenza della Figc che non si è costituita come parte in causa: “Ma con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della, dal mio punto di vista non ho rilievi che posso essere mossi. Ritengo che l’operato dellasia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgono il punto e riterrei di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l’inammissibilità della pronuncia”. Inizia così l’intervento deldello, Ugo Taucer, durante l’per il ricorso dellantus al Collegio di Garanzia delloin cui ha sostenuto la controparte rispetto al club bianconero in assenza dellache non si è costituita come parte in causa: “Ma con ...

