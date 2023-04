Udienza generale | Papa Francesco | “I martiri non vanno visti come eroi | sono di molto di più”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nella suadi questa mattina,ci accompagna alla conoscenza di coloro che hanno donato la vita per Cristo fino in fondo. “Inon– afferma– madi più”.dei “frutti maturi della vigna del Signore”. Una metafora semplice ma efficace che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

AGI - 'Non si deve mai uccidere in nome di Dio , perché per Lui siamo tutti fratelli e sorelle. Ma insieme si può dare la vita per gli altri'. Così Papa Francesco durante l'nella quale ha parlato dei martiri, più numerosi oggi che in passato. Il Pontefice ha ricordato i religiosi uccisi nello Yemen e ha sottolineato che tra essi vi erano anche fedeli ...Oggi alle 14.30 prenderà il via l'che esaminerà il ricorso della società bianconera contro ... "Contro" la Juve il Procuratoredello Sport, Ugo Taucer. Le tre opzioni La decisione del ...'Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per Lui siamo tutti fratelli e sorelle. Ma insieme si può dare la vita per gli altri'. Lo ha detto Papa Francesco durante l'di questa mattina. Il Santo Padre ha ricordato lo Yemen, 'una terra da molti anni ferita da una guerra terribile'. Il Pontefice ha spiegato: 'Proprio in questa terra ci sono state ...

Francesco: non si uccide in nome di Dio, ma per Lui si può dare la vita Vatican News - Italiano

"Perseveriamo nella vicinanza e nella preghiera per la cara e martoriata Ucraina, che continua a sopportare terribili sofferenze" ha poi aggiunto il Pontefice al termine dell'Udienza Generale ...”Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per lui siamo tutti fratelli e sorelle. Ma insieme si può dare la vita per gli altri. Preghiamo dunque, perché non ci stanchiamo di dare testimonianza ...