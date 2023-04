Udienza Generale 19 aprile, Papa Francesco: chi sono i martiri di oggi? (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Udienza Generale di mercoledì 19 aprile torna sul tema dello zelo apostolico. In questa giornata Papa Francesco si sofferma, in particolare, sulla figura dei martiri. E partendo dal protomartire, Santo Stefano, il Pontefice rivela le ‘identità’ di coloro che rappresentano i martiri del XXI secolo. Dopo il giro in Papamobile, dove come ormai di consueto è accompagnato da alcuni bambini, Papa Francesco si reca sul sagrato di Piazza San Pietro per tenere la sua undicesima catechesi dedicata allo zelo apostolico. Nel corso dell’Udienza Generale, il Santo Padre dedicata a sua riflessione del mercoledì, in particolare, alla figura dei martiri. E citando queste figure, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’di mercoledì 19torna sul tema dello zelo apostolico. In questa giornatasi sofferma, in particolare, sulla figura dei. E partendo dal protomartire, Santo Stefano, il Pontefice rivela le ‘identità’ di coloro che rappresentano idel XXI secolo. Dopo il giro inmobile, dove come ormai di consueto è accompagnato da alcuni bambini,si reca sul sagrato di Piazza San Pietro per tenere la sua undicesima catechesi dedicata allo zelo apostolico. Nel corso dell’, il Santo Padre dedicata a sua riflessione del mercoledì, in particolare, alla figura dei. E citando queste figure, ...

