Ucraina: Zelensky ha visitato confine con Bielorussia e Polonia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Kiev, 19 apr. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha visitato la regione di Volyn, in Ucraina, al confine con la Bielorussia e la Polonia, dove ha elogiato il lavoro delle guardie di frontiera. In un video pubblicato su Telegram, il presidente ucraino ha affermato: "Ci sono molte questioni importanti, equipaggiamento e protezione del confine di stato, situazione socioeconomica e sicurezza nella regione, e sistemazione delle fortificazioni per la difesa". "È un onore per me essere qui oggi e ringraziare le nostre guardie di frontiera per aver protetto il confine di stato", ha aggiunto il capo di Stato.

