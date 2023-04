Ucraina, Starlink nel mirino della Russia: cosa sappiamo finora (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – La Russia è in una fase più avanzata di sviluppo, rispetto a quanto era noto fino a ora, di armi in grado di sabotare il sistema satellitare Starlink di Elon Musk su cui le forze ucraine si appoggiano dall’inizio della guerra. Lo ha stabilito l’intelligence americana, come rende noto il Washington Post citando un rapporto classificato dello scorso marzo pubblicato in seguito a un ‘leak’ sulla piattaforma Discord. Il sistema elettronico Tobol-1 a cui Mosca sta lavorando è stato messo in cantiere originariamente allo scopo di proteggere i satelliti russi, ma può essere usato anche per colpire quelli degli avversari. I test avvengono in tre diverse località in Russia: fuori da Mosca, poi vicino alla Crimea e il terzo nell’enclave di Kaliningrad. In Ucraina sono stati registrati ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Laè in una fase più avanzata di sviluppo, rispetto a quanto era noto fino a ora, di armi in grado di sabotare il sistema satellitaredi Elon Musk su cui le forze ucraine si appoggiano dall’inizioguerra. Lo ha stabilito l’intelligence americana, come rende noto il Washington Post citando un rapporto classificato dello scorso marzo pubblicato in seguito a un ‘leak’ sulla piattaforma Discord. Il sistema elettronico Tobol-1 a cui Mosca sta lavorando è stato messo in cantiere originariamente allo scopo di proteggere i satelliti russi, ma può essere usato anche per colpire quelli degli avversari. I test avvengono in tre diverse località in: fuori da Mosca, poi vicino alla Crimea e il terzo nell’enclave di Kaliningrad. Insono stati registrati ...

