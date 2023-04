Ucraina, Santoro presenta la staffetta per la pace: “Pronti a diventare una forza” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il giornalista: "Già migliaia le adesioni. Se diventeremo partito? Per ora no, dipende da Conte e Schlein" “Se nascerà un ‘partito della pace’? Costituire una forza non vuol dire automaticamente formare un partito. Se Giuseppe Conte o Elly Schlein prendono la decisione di guidare l’opinione contraria all’invio delle armi in Ucraina, non ci sarà bisogno. Ma questa garanzia a noi non ce la potete chiedere. Vediamo che succede. Vediamo qual è la risposta”. A dirlo ai giornalisti è Michele Santoro, che presenta così la sua staffetta per la pace definita nel manifesto “una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa per unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza”. Un percorso fatto di una linea verticale di quattromila km, che tocca tutte ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il giornalista: "Già migliaia le adesioni. Se diventeremo partito? Per ora no, dipende da Conte e Schlein" “Se nascerà un ‘partito della’? Costituire unanon vuol dire automaticamente formare un partito. Se Giuseppe Conte o Elly Schlein prendono la decisione di guidare l’opinione contraria all’invio delle armi in, non ci sarà bisogno. Ma questa garanzia a noi non ce la potete chiedere. Vediamo che succede. Vediamo qual è la risposta”. A dirlo ai giornalisti è Michele, checosì la suaper ladefinita nel manifesto “unadell’umanità da Aosta a Lampedusa per unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza”. Un percorso fatto di una linea verticale di quattromila km, che tocca tutte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ucraina, Santoro presenta la staffetta per la pace: 'Pronti a diventare una forza': (Adnkronos) - Il giornalista: '… - delluccimarco1 : Ucraina, Michele Santoro lancia la staffetta dell'umanita' - vulcanoblusette : Illusi e presuntuosi Per 11 anni hanno governato l'Italia fregandosene degli italiani Hanno speso oltre il dovuto e… - MRiservato : @GiovaQuez Se Santoro pensa di vincere o risolvere la guerra a mani nude che di faccia un giro in Ucraina - gattogeremia : RT @CeresaRaffaele: Ucraina, la diretta – La confessione di due mercenari Wagner: “Abbiamo ucciso oltre 20 minori. Sparato in testa a una b… -