Ucraina, Santoro presenta la staffetta per la pace: “Pronti a diventare una forza” (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – “Se nascerà un ‘partito della pace’? Costituire una forza non vuol dire automaticamente formare un partito. Se Giuseppe Conte o Elly Schlein prendono la decisione di guidare l’opinione contraria all’invio delle armi in Ucraina, non ci sarà bisogno. Ma questa garanzia a noi non ce la potete chiedere. Vediamo che succede. Vediamo qual è la risposta”. A dirlo ai giornalisti è Michele Santoro, che presenta così la sua staffetta per la pace definita nel manifesto “una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa per unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza”. Un percorso fatto di una linea verticale di quattromila km, che tocca tutte le regioni italiane da nord a sud del Paese, che verranno presidiati contemporaneamente in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – “Se nascerà un ‘partito della’? Costituire unanon vuol dire automaticamente formare un partito. Se Giuseppe Conte o Elly Schlein prendono la decisione di guidare l’opinione contraria all’invio delle armi in, non ci sarà bisogno. Ma questa garanzia a noi non ce la potete chiedere. Vediamo che succede. Vediamo qual è la risposta”. A dirlo ai giornalisti è Michele, checosì la suaper ladefinita nel manifesto “unadell’umanità da Aosta a Lampedusa per unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza”. Un percorso fatto di una linea verticale di quattromila km, che tocca tutte le regioni italiane da nord a sud del Paese, che verranno presidiati contemporaneamente in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ucraina, Santoro presenta la staffetta per la pace: 'Pronti a diventare una forza': (Adnkronos) - Il giornalista: '… - delluccimarco1 : Ucraina, Michele Santoro lancia la staffetta dell'umanita' - vulcanoblusette : Illusi e presuntuosi Per 11 anni hanno governato l'Italia fregandosene degli italiani Hanno speso oltre il dovuto e… - MRiservato : @GiovaQuez Se Santoro pensa di vincere o risolvere la guerra a mani nude che di faccia un giro in Ucraina - gattogeremia : RT @CeresaRaffaele: Ucraina, la diretta – La confessione di due mercenari Wagner: “Abbiamo ucciso oltre 20 minori. Sparato in testa a una b… -